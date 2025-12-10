Ucraina Italia verso la pace

La visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi ha rappresentato un nuovo punto di snodo nei rapporti tra Roma e Kiev, confermando il ruolo crescente dell’Italia come sostenitore politico, militare e diplomatico del fronte ucraino. L’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durato circa un’ora e mezza, si è svolto in un clima definito da entrambe le parti “approfondito” ed “eccellente”, con un confronto serrato sulle prospettive del processo negoziale e sulle condizioni necessarie per arrivare a una pace che sia considerata giusta e duratura.

I due leader hanno analizzato l’avanzamento del percorso diplomatico in corso, condividendo una tabella di marcia per i prossimi mesi. L’obiettivo dichiarato rimane quello di costruire un quadro negoziale solido, che includa garanzie di sicurezza credibili per Kiev e un impegno internazionale coordinato, in grado di scongiurare future aggressioni. Zelensky sta ultimando una versione aggiornata del piano di pace ucraino, ridotto a venti punti, che intende trasmettere agli Stati Uniti.

Il presidente ucraino ha espresso gratitudine per l’impegno italiano, in particolare per le forniture energetiche inviate nelle ultime settimane. L’Italia e l’Ucraina continuano a lavorare sulla cooperazione strutturale attraverso l’accordo di sicurezza bilaterale firmato mesi fa, che va oltre l’assistenza militare e comprende programmi per la ricostruzione, il rafforzamento della resilienza energetica e la protezione delle infrastrutture vitali.

Durante il colloquio, Meloni e Zelensky hanno ribadito la necessità di una convergenza stabile tra Europa e Stati Uniti. La presidente del Consiglio ha insistito sulla necessità di una soluzione diplomatica che tenga conto della posizione di Washington e della capacità del fronte occidentale di presentarsi compatto nelle sue proposte.

Un punto centrale del confronto è stato quello delle garanzie di sicurezza. L’Ucraina chiede strumenti concreti per evitare che un eventuale cessate il fuoco lasci il paese vulnerabile a nuove aggressioni. Roma sostiene questa linea e insiste sull’importanza di mantenere la pressione sulla Russia affinché partecipi ai negoziati con spirito costruttivo.

Sul piano interno, l’Italia si muove in un contesto politico complesso. Il governo è determinato a confermare l’invio di armi e il sostegno a Kiev, ma nella maggioranza non mancano perplessità. La Lega chiede una revisione della strategia adottata negli ultimi anni, sostenendo che la guerra stia andando verso un esito sfavorevole per l’Ucraina e contestando l’idea di destinare ulteriori risorse a un conflitto giudicato “perso”.

Restano aperte le discussioni sul possibile utilizzo degli asset russi congelati per finanziare la ricostruzione ucraina. La questione sarà al centro del Consiglio europeo e vede l’Italia più prudente rispetto ad altri stati membri. Kiev, però, continua a fare pressione affinché questi fondi diventino un pilastro del programma di sostegno europeo.

La conclusione dell’incontro a Palazzo Chigi non segna soltanto un ulteriore tassello del sostegno italiano all’Ucraina, ma indica una traiettoria più ambiziosa. L’obiettivo di Roma è occupare uno spazio significativo nel futuro processo di pace, contribuendo a definire soluzioni condivise e sostenibili. L’Italia mira a essere riconosciuta come attore in grado di influire tanto sulle dinamiche europee quanto su quelle transatlantiche, offrendo una piattaforma credibile di dialogo.