I residenti di Kiev esprimono la loro delusione nei confronti dell’amministrazione statunitense, sentendo di non essere stati “rispettati”. In particolare, accusano Donald Trump di aver “preso in giro” il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa percezione di mancanza di rispetto è alimentata da certe interazioni tra i leader ucraini e statunitensi, che hanno creato un senso di sfiducia tra la popolazione. Gli ucraini si aspettano un supporto più incisivo e sincero da parte degli Stati Uniti, specialmente in un periodo di tensioni e conflitti nella loro regione. La situazione mette in evidenza le aspettative degli ucraini riguardo alle relazioni bilaterali e alla politica estera americana, con la speranza che in futuro ci sia un maggiore impegno a favore della loro sovranità e sicurezza. La frustrazione dei cittadini di Kiev riflette un sentimento più ampio tra gli ucraini che desiderano un alleato forte e coerente nella lotta per la loro integrità territoriale e la stabilità nazionale.