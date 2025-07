Ucraina: giovani in trappola, reclutati come kamikaze russi

L’attuale conflitto in Ucraina ha portato a un preoccupante reclutamento di giovani da parte dei servizi d’intelligence russi. Secondo quanto riportato dal Guardian, i russi starebbero tentando di utilizzare giovani ucraini disoccupati come sabotatori e, in alcuni casi, come kamikaze inconsapevoli.

Il caso di Oleh, un diciannovenne, illustra questa strategia. Trovando un lavoro promettente tramite un canale Telegram, avrebbe dovuto viaggiare da casa, nell’Ucraina orientale, fino a Rivne. Inizialmente, gli era stata proposta l’idea di utilizzare una bomboletta di vernice per vandalizzare una stazione di polizia locale, ma una volta aperto il suo zaino, ha scoperto un dispositivo che sembrava una bomba artigianale, trasformando così la sua missione in un’opportunità mortale.

Questa manovra fa parte di una nuova strategia di attacchi interni, organizzata da agenti russi attraverso l’impiego di ex reclute ucraine. L’Agenzia di sicurezza SBU ha registrato già più di una dozzina di attacchi, in cui gli autori sono stati spesso feriti o uccisi. L’SBU ha scoperto che dietro queste operazioni c’è una rete diversificata: alcuni costruiscono dispositivi esplosivi, mentre altri si occupano del recupero, ignari del vero scopo delle loro azioni.

Da marzo scorso, la campagna di sabotaggio russa si è intensificata e ha incluso incendi dolosi contro veicoli militari e strutture pubbliche. Per attirare i giovani, sono state proposte ricompense via Telegram, e i video di questi atti sono stati diffusi su canali filorussi. Fino ad oggi, oltre 700 persone sono state arrestate per sabotaggio e attività terroristiche, molte delle quali appartengono a categorie di disoccupati o di persone in difficoltà economica.