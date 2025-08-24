Ucraina, giornata dell’indipendenza tra guerra e alleanze globali

Oggi l’Ucraina celebra la sua giornata dell’indipendenza, commemorando la dichiarazione di autonomia dall’Urss. Il presidente Volodomyr Zelensky ha trasmesso un messaggio al suo popolo, coinvolto in un conflitto con la Russia.

Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina sta diventando un paese forte e sicuro, dove i bambini possono festeggiare in pace. Ha espresso gratitudine a chi sta combattendo per la libertà della nazione e ha augurato un buon giorno dell’indipendenza. Ha sottolineato che l’Ucraina non è una vittima, ma un combattente pronto a collaborare con gli alleati, rifiutando il ruolo di “parente povero”.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato un messaggio augurale, definendo la guerra contro la Russia una “carneficina senza senso” e invitando a porre fine al conflitto. Ha elogiato lo spirito del popolo ucraino e ha ribadito il supporto degli Usa per la sua sovranità. Le negoziazioni di pace continuano, ma non sono ancora stati fissati incontri tra Zelensky e Putin.

Xi Jinping, presidente della Cina, ha congratulato l’Ucraina, offrendo collaborazione per sviluppare le relazioni bilaterali e aggiungendo che la Cina è pronta a inviare truppe di pace nel paese.

Anche l’Italia, attraverso Palazzo Chigi, ha mostrato sostegno al popolo ucraino nella sua lotta per la libertà, mentre Papa Leone XIV ha espresso la sua vicinanza, pregando per la fine della violenza.

Infine, si segnala che la Russia ha lanciato un attacco con droni, mentre l’Ucraina ha abbattuto numerosi dispositivi aerei.