“Il nostro mondo è oramai intrecciato in maniera indissolubile con un vasto e complesso ecosistema digitale, senza neanche accorgercene operiamo – nella vita quotidiana e lavorativa – decine se non centinaia di software e servizi creati in tutto il mondo. Il fatto che la guerra in Ucraina abbia sollevato problematiche sull’affidabilità di prodotti digitali provenienti da quella che è – al momento – la ‘parte opposta’ riapre la questione della sovranità digitale. Di chi possiamo fidarci? È sicuro fare affidamento su fornitori così lontani -politicamente – dalle posizioni nazionali ed europee? Corriamo rischi? Sicuramente riportare tutto sotto l’ombrello della sovranità digitale europea potrebbe scongiurare molti dei rischi che la crisi Ucraina ha riportato in auge. Ma l’economia globalizzata dell’occidente rende tutto molto difficoltoso”. Lo sottolinea all’Adnkronos Pierguido Iezzi, Ceo di Swascan (Tinexta Cyber), intervenendo nel dibattito sull’affidabilità di software provenienti dalla Russia, al momento utilizzati nelle nostre aziende e nella Pubblica Amministrazione.

“Non dobbiamo dimenticarci, a prescindere -prosegue- che ogni grande fornitore di software ha accesso a una supply chain digitale imponente. Se pensiamo a cosa era successo quest’estate con il caso Kaseya – un’azienda americana colpita da un attacco Ransomware che si era diffuso tramite la catena del valore digitale ad oltre 1000 dei suoi clienti – ci rendiamo conto di quanto possa essere inquietante la prospettiva che un fornitore di software decida di nascondere – sotto le pressioni del proprio governo – spyware o malware all’interno di un aggiornamento”.

“Ma non sono solo i software a poter creare problemi – pensiamo alla diatriba Trump Huawei -, di fatto -avverte Iezzi- ogni singolo endpoint connesso alla rete, dallo smartphone all’assistente vocale, potrebbe essere utilizzato per nascondere spyware o malware. Non è più una questione di tecnologia, la sovranità digitale è diventata una pedina cruciale per spostare gli equilibri di geopolitica”.