Ucraina e missili a lungo raggio dagli Stati Uniti, cosa ha detto Meloni

La premier Giorgia Meloni ha commentato la decisione degli Stati Uniti di inviare missili a lungo raggio all’Ucraina, definendola una risposta all’aggressione russa, soprattutto in vista del G20 a cui partecipano anche i russi. L’Italia, secondo Meloni, ha scelto di concentrarsi sulla difesa antiaerea e si impegna a sostenere l’Ucraina “finché ci sarà una guerra”. Ha anche espresso comprensione per le posizioni di altri paesi, ma ha sottolineato l’importanza delle scelte italiane.

Riguardo alla controversia che coinvolge Elon Musk e i giudici italiani, Meloni ha ironizzato sulla sinistra che critica l’operato di Musk, ricordando come abbiano precedentemente chiesto al cancelliere tedesco Olaf Scholz di intervenire su questioni politiche. Ha affermato che Musk ha contribuito a far rivendicare la sovranità nazionale alla sinistra, che considera un’impresa più impegnativa dell’esplorazione di Marte. Commentando le dichiarazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Meloni ha ribadito il valore delle parole di Mattarella nel difendere la sovranità nazionale.

In merito alla violenza sulle donne, Meloni ha espresso preoccupazione, affermando che questo problema non è ancora risolto e che le cause devono essere affrontate complessivamente. Ha notato che l’immigrazione illegale di massa ha un impatto significativo su questa questione e ha sottolineato il continuo impegno del governo per bloccare l’immigrazione illegale. Meloni ha sottolineato anche l’importanza di affrontare le questioni culturali che contribuiscono ad aumentare la violenza, nonostante le donne guadagnino più spazio nella società.

Infine, Meloni ha commentato le dichiarazioni controverse del sottosegretario Andrea Delmastro, il quale ha affermato di provare gioia nel vedere la mafia “non respirare”. La premier ha risposto che, se tali parole scandalizzano, se ne deve prendere atto, evidenziando una risposta ferma e indirizzata contro il crimine organizzato. In sintesi, il governo italiano è impegnato a affrontare con determinazione sia le problematiche della sicurezza nazionale, sia la violenza di genere, pur riconoscendo le sfide complesse legate all’immigrazione.