Ucraina e invio di militari italiani: cosa dice Crosetto

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha risposto a posizioni espresse da leader europei, sottolineando che l’invio di “contingenti europei” richiede un dialogo preventivo tra le nazioni, cosa che non è avvenuta per questioni militari. Crosetto ha ribadito che la difesa in Europa è competenza delle singole nazioni e una “difesa europea” può esistere solo attraverso la somma delle difese nazionali, simile al modello della NATO. Ha avvertito che qualsiasi discussione sull’invio di militari italiani in Ucraina deve passare attraverso complessi passaggi parlamentari e una valutazione attenta degli aspetti tecnico-logistici e delle risorse necessarie.

Inoltre, Crosetto ha criticato il dibattito politico interno che commenta situazioni delle quali pochi sono informati, sottolineando l’importanza di una procedura legislativa. Ha espresso un desiderio di una collaborazione bipartisan per rivedere la legge riguardante le missioni internazionali, tema che ha cercato di sollevare senza successo per anni. Ha osservato che ci sono limitazioni legali e costituzionali che impediscono decisioni rapide in materia di difesa. Crosetto ha quindi invitato a un impegno collettivo per garantire che l’Italia possa affrontare sfide attuali con una difesa adeguata e pronta, evidenziando la necessità di un approccio più responsabile e attentamente pianificato nelle questioni di sicurezza.