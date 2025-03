Ucraina e Difesa Ue, Meloni traccia la linea in Senato: oggi bis alla Camera

La premier Giorgia Meloni ha delineato la posizione del governo italiano riguardo alla difesa e agli impegni internazionali in occasione del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo. Sottolinea la necessità di rafforzare la difesa senza intaccare i fondi di coesione e respinge l’idea di inviare truppe italiane in Ucraina, sottolineando l’importanza di un’unità tra Europa e Stati Uniti per garantire una sicurezza efficace. Meloni ha espresso preoccupazione per i dazi americani e ha chiamato a trovare soluzioni evitate rappresaglie che potrebbero sfociare in una guerra commerciale.

Il discorso ha toccato vari temi, dall’economia all’energia, enfatizzando la competitività dell’Europa e la necessità di una decarbonizzazione sostenibile. Meloni ha ricordato che il governo ha sempre sostenuto l’Ucraina dall’inizio del conflitto e ha accolto con favore gli sforzi di negoziazione del presidente statunitense, Donald Trump. Riguardo al potenziamento della difesa, ha discusso del piano europeo “ReArm Europe”, ritenendolo fuorviante e ha sottolineato l’importanza di preservare i conti pubblici.

Meloni ha anche affrontato i temi migratori, esprimendo preoccupazione per la situazione in Gaza e in Siria, e ha sottolineato che l’Italia sta seguendo con attenzione le questioni legali relative ai rimpatri. Il discorso ha concluso con un tributo a Papa Francesco e solidarietà al Presidente Mattarella. Nonostante alcune tensioni interne, la posizione del governo è stata apprezzata dalla Lega, evidenziando un consenso sulla scelta di evitare impegni militari in Ucraina e di mantenere i fondi destinati allo sviluppo.