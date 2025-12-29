6.6 C
Da stranotizie
Ucraina: deputati accusati di aver venduto voti

L’Agenzia nazionale anti-corruzione ucraina ha incriminato diversi deputati per aver venduto i loro voti alla Verkhovna Rada e ha disposto perquisizioni negli uffici dei gruppi parlamentari. Tuttavia, gli agenti dell’agenzia sono stati bloccati dagli agenti dei servizi di sicurezza interni quando hanno provato a fare irruzione in parlamento.

Lo scontro tra organi anti-corruzione e intelligence si è ripetuto più volte negli ultimi mesi. In estate, è stato provato a limitare la Nabu con un decreto legge mentre si indagavano i suoi membri, e nel mezzo dello scandalo che ha costretto due ministri e il fedelissimo di Zelensky, Andriy Yermak, a dimettersi per un giro di tangenti da oltre 100 milioni di dollari.

Si tratterebbe di un gruppo della criminalità organizzata che include anche alcuni deputati, i quali hanno ricevuto vantaggi illeciti per votare alla Rada. Il presidente Zelensky era in viaggio per incontrare Donald Trump negli Usa quando lo scandalo è esploso. Il caso riguarda deputati che hanno sistematicamente ricevuto vantaggi illeciti per votare alla Rada.

