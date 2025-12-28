Ucraina: corruzione in Parlamento

Uomini delle agenzie anti-corruzione ucraine Nabu e Sapo hanno reso pubblico di essere sulle tracce di una rete criminale che include diversi membri del parlamento. Secondo quanto reso noto dagli investigatori sulla loro pagina Telegram, i membri del gruppo hanno sistematicamente ricevuto denaro in cambio di decisioni della Verkhovna Rada. Le agenzie anti-corruzione hanno quindi svelato di essere a caccia di una rete criminale che include membri del parlamento ucraino, accusati di scambiare voti con favori. I membri del gruppo criminale avrebbero ricevuto denaro in cambio di decisioni favorevoli alla Verkhovna Rada, il parlamento ucraino. Gli investigatori hanno reso pubblica questa informazione sulla loro pagina Telegram, senza fornire ulteriori dettagli sull’indagine in corso.