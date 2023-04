Ucraina, convenzione Spallanzani-Aics per potenziare intervento al confine con Romania

Firmata oggi a Roma all’Inmi Spallanzani la convenzione tra lo stesso Istituto e l’Agenzia Italia per la cooperazione allo sviluppo (Aics), che va a potenziare l’intervento dello Spallanzani all’ospedale Sighetu Marmatiei, al confine tra Romania e Ucraina. Si tratta di un intervento di assistenza ai profughi ucraini e alla popolazione locale, ma anche di formazione dei medici e sanitari dell’ospedale locale. “Lo Spallanzani, sotto l’egida del ministero della Salute, è disponibile a mettere a disposizione la propria competenza per contribuire alla rinascita del sistema sanitario ucraino”. Così il direttore generale dell’Inmi Spallanzani, Francesco Vaia, durante la firma della convenzione con il direttore dell’Aics Luca Maestripieri, alla presenza di Lucio Demichele, capo dell’unità per l’Aiuto umanitario e l’emergenza della direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo (Dgcs) del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), e del dottor Emanuele Nicastri, responsabile del progetto.

“All’indomani dell’invasione dell’Ucraina e della conseguente emergenza migratoria – ha ricordato – abbiamo subito pensato a come potevamo aiutare la popolazione che scappava e la comunità che accoglieva. Assistiamo la popolazione ucraina e romena, formiamo i loro medici e sanitari, ma dobbiamo già da adesso guardare avanti e cioè alla ricostruzione dell’Ucraina. Sarà fondamentale ricostruire in primis il loro sistema sanitario, pesantemente danneggiato. L’aiuto dell’Italia in tal senso può essere indispensabile”.

La convenzione sosterrà il progetto ‘Intervento di emergenza sanitaria in risposta alle emergenze infettive della popolazione rifugiata e delle comunità ospitanti coinvolte nella crisi ucraina’ nell’ospedale Sighetu Marmatiei a Sighet, con un finanziamento da 650mila euro. Grazie a questa nuova sinergia e al finanziamento dell’Aics, saranno potenziati i servizi di diagnosi e cura di epatiti, tubercolosi e altre malattie infettive emergenti dell’ospedale Sighetu Marmației.