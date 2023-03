Ucraina, cane in fuga dalla guerra cerca famiglia che lo ami per sempre

Adozione urgente per un cane di razza Alabai: Flora è scappata dalla guerra in Ucraina, ha tre anni e cerca una famiglia che possa accoglierla.

La guerra in Ucraina ormai da quasi tredici mesi sta devastando il Paese, causando migliaia di morti e feriti tra soldati e civili. La popolazione, costretta a fuggire e abbandonare le proprie case, scappa senza riuscire a portare via nulla, spesso neanche i propri animali domestici. Nei rari casi poi in cui le persone riescono a fuggire e a mettersi in salvo insieme ai loro cani e gatti, non sempre è semplice per loro tenere gli animali nelle nuove case in cui arrivano. Sono tantissime le storie dei quattro zampe che, arrivati dall’Ucraina, cercano una nuova famiglia che possa accoglierli. Tra questi animali c’è anche la cagnetta di nome Flora.

La cagnolina Flora, scappata dalla guerra in Ucraina, spera di trovare una famiglia che la adotti (FOTO)

Sulla pagina Facebook di un canile gestito dall’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (noto con l’acronimo di ENPA) situato a Sanremo, in provincia di Imperia in Liguria, sono state condivise le foto della cagnetta Flora. Nei diversi post è stata raccontata la storia di questa cucciola di tre anni di razza Alabai. L’alabai o “turkmen alabai” è una razza canina molossoide simile ai cani da montagna; originaria dal Turkmenistan e dalle origini molto antiche, questa razza si caratterizza per la taglia medio-grande e per la fedeltà e lealtà nei confronti degli umani con cui vive.

Come si legge nei post condivisi su Facebook (@Enpa Sanremo), Flora è scappata insieme alla sua famiglia dalla guerra in Ucraina. Arrivata in Italia dopo un lunghissimo viaggio in automobile, la cucciola non è potuta rimanere con i suoi umani a causa di una «serie di coincidenze sfortunate» che non hanno permesso ai suoi umani di trovare una casa adatta per tenerla. La cagnetta è stata quindi portata al rifugio dell’Enpa e adesso cerca una nuova casa.

Flora è docile, tranquilla, giocherellona con chi conosce, ma sa farsi rispettare molto bene. Va d’accordo con gli altri cani, soprattutto con i maschi. Il rifugio desidera per Flora una famiglia con una casa dotata di ampio spazio esterno dove la cucciola possa muoversi, ma non rimanere solo in giardino. La cagnolina ha bisogno di persone che possano dedicarle del tempo. Verrà affidata dopo un periodo di incontri con alcuni volontari e dopo un percorso di conoscenza in rifugio. Chiunque sia interessato dovrà contattare il numero +393715434335 per un appuntamento oppure lasciare un messaggio su Messenger Enpa. Dopo tutto quello che ha passato, Flora ha tanto bisogno di tornare ad essere felice e sta aspettando fiduciosa la sua occasione. (di Elisabetta Guglielmi)