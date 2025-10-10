Ucraina, blackout a Kiev dopo droni e missili russi

I residenti di Kiev e di altre nove regioni ucraine hanno subito blackout elettrici a causa di recenti attacchi russi con droni e missili su infrastrutture energetiche. Il ministero dell’Energia ha annunciato che gli operatori stanno lavorando per ripristinare la fornitura di energia il prima possibile. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato anche problemi con la rete idrica.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato su Telegram che la Russia ha lanciato oltre 450 droni e 30 missili, causando oltre 20 feriti in tutto il Paese e la morte di un bambino a Zaporizhzhia. Zelensky ha sollecitato azioni decisive da parte di Stati Uniti, Europa e G7 per implementare forniture di difesa aerea e sanzioni, sostenendo che le infrastrutture energetiche civili sono il principale obiettivo degli attacchi.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che lo slancio della recente riunione tra Donald Trump e Vladimir Putin rimane vivo, nonostante alcune informazioni contraddittorie emerse nei giorni precedenti. Ha sottolineato l’importanza di una continua collaborazione per una soluzione pacifica al conflitto.