Ucraina, Biden: “La Nato sostiene l’Ucraina: oltre 120 tank a Kiev”

– L’Ucraina riceverà i tanto desiderati carri armati occidentali per dare una svolta al conflitto in favore di Kiev. “Ho avuto una lunga conversazione con Scholz, Macron, Sunak e Meloni. Siamo totalmente uniti nel sostegno all’Ucraina, a dispetto della Russia che si aspettava che ci saremmo separati”. È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden nel giorno in cui la Nato ha confermato il suo sostegno a Kiev.

“Non c’è nessuna minaccia alla Russia in tutto questo – ha detto Biden –. Aiutiamo l’Ucraina a difendersi. La nostra non è un’offensiva contro la Russia. Le truppe russe devono tornare al luogo in cui appartengono, la Russia. Questa guerra potrebbe finire oggi, è quello che vogliamo tutti: la fine della guerra”.

“Grazie al presidente degli Stati Uniti Joe Biden per un’altra potente decisione di fornire gli Abrams all’Ucraina. Sono grato al popolo statunitense – ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – per il supporto alla leadership! È un passo importante sulla via della vittoria. Oggi il mondo libero è unito come mai prima d’ora per un obiettivo comune: la liberazione dell’Ucraina. Stiamo andando avanti”.

“Accolgo con grande favore la leadership del presidente americano Joe Biden e degli Stati Uniti nel fornire carri armati Abrams all’Ucraina. Gli alleati Nato sono uniti nel nostro sostegno all’autodifesa dell’Ucraina – ha scritto su Twitter il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg –. Insieme ai Challenger del Regno Unito e ai Leopard 2 della Germania, possono fare una differenza significativa nella guerra contro la Russia”.

Nell’elenco di Paesi alleati che Biden ha ringraziato per l’invio di armi all’Ucraina c’è anche l’Italia. “L’Italia sta inviando artiglieria a Kiev” ha sottolineato il presidente americano ringraziando, oltre al nostro Paese, Regno Unito, Francia, Norvegia, Canada, Slovacchia, Danimarca, Polonia e Svezia per “l’intensificarsi dell’impegno”. Da Palazzo Chigi hanno fatto sapere che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “oggi ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Biden, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Scholz e il primo Ministro britannico Sunak nel quadro dello stretto coordinamento euroatlantico sul sostegno all’Ucraina. Prendendo atto della situazione sul terreno a quasi un anno dall’invasione russa, i leader hanno ribadito l’importanza di una costante forte coesione tra alleati nel continuare a fornire assistenza a Kiev a 360 gradi”.

Secondo quanto si apprende gli alleati europei sono pronti a trasferire 80 carri armati Leopard 2, per formare due battaglioni di 40 panzer.

I Leopard vanno ad aggiungersi ad una trentina di carri statunitensi Abrams e ai Challenger promessi dal governo britannico, per un totale di 120 tank in arrivo a Kiev.