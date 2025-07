Ucraina: attacchi russi intensificati, la situazione si aggrava

La situazione in Ucraina continua a deteriorarsi con attacchi aerei russi che mettono a rischio la vita di molti civili. Nella notte, le forze russe hanno lanciato raid con droni su Kiev e altre città, causando un morto e diversi feriti. L’aeronautica militare ucraina ha confermato l’arrivo di un missile balistico Iskander-M e oltre 400 droni, inclusi quelli kamikaze, con un significativo numero di intercettazioni da parte delle forze ucraine.

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che i missili Patriot, strumenti cruciali per la difesa delle città ucraine, sono già stati consegnati dalla Germania. Inoltre, ha aggiunto di non aver avuto contatti con il presidente russo Vladimir Putin da quando ha annunciato la minaccia di dazi secondari su Mosca qualora non ci fosse un accordo in 50 giorni riguardo al conflitto.

Oggi, a Varsavia, è prevista una riunione dei Ministri degli Esteri di Polonia, Ucraina e Lituania, un incontro di fondamentale importanza per discutere le strategie da adottare in risposta all’intensificazione degli attacchi russi. Nel contempo, l’alta rappresentante europea Kallas ha accusato Mosca di utilizzare armi chimiche nei suoi attacchi.

Infine, si segnala una controversia legata a un concerto del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev, previsto alla Reggia di Caserta, in seguito a un appello per annullare l’evento, lanciato da Alena Navalnaya.