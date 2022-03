In “10mila” secondo gli organizzatori le persone che hanno partecipato alla manifestazione a Milano per dire basta alla guerra in Ucraina. La nostra resistenza è la vostra sicurezza. Siamo l’avamposto dell’Europa” uno dei cartelli esposti in prima fila insieme alle tante bandiere dell’Ucraina e della pace.

“Putin terroristi” è il grido che si è alzato più volte insieme alle preghiere ucraine mentre dal palco l’intervento del sindaco Giuseppe Sala è stato intervallato da poesie e letture dell’attore Lino Guanciale. Spazio anche a un flash non con i colori della bandiera ucraina, prima del Va’ Pensiero che ha chiuso la manifestazione.