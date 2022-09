Ucraina, Aiea: “Nuove esplosioni alla centrale nucleare di Zaporizhzhya”

– “Il sito della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhya Znpp è stato colpito questa settimana da nuovi bombardamenti ed esplosioni, che hanno rotto le finestre in una delle sue sale delle turbine, sottolineando ancora una volta l’urgente necessità di stabilire una zona di sicurezza nucleare e di protezione intorno all’impianto”. A lanciare l’allarme è stato oggi Rafael Mariano Grossi, il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Aiea.

“Esperti dell’Aiea presenti alla centrale hanno riferito al quartier generale dell’Agenzia che i bombardamenti sono avvenuti ieri intorno alle 17 ora locale nei pressi del piazzale elettrico della struttura, ma non ci sono state segnalazioni di danni. Altre esplosioni sono state udite più lontano – ha proseguito Grossi –. Oggi alle 8 si sono verificate due esplosioni in prossimità di un canale che porta l’acqua da un serbatoio all’impianto per il suo sistema di raffreddamento, elemento essenziale per la sicurezza nucleare. Non ci sono stati danni alle strutture e alle apparecchiature dell’impianto, ma le finestre nella sala delle turbine dell’unità del reattore 2 si sono rotte, hanno affermato gli esperti dell’Aiea. I bombardamenti e le esplosioni di questa settimana al sito Znpp arrivano dopo alcuni giorni senza incidenti del genere. Dimostrano che la situazione generale rimane precaria e che è necessaria – ha concluso il direttore generale dell’Aiea – un’azione immediata per ridurre il rischio di un grave incidente nella più grande centrale nucleare d’Europa, ora situata nel mezzo di una zona di guerra”.