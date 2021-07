Tragedia nel centro di Lequile, nel Leccese: un uomo di 69 anni, Giovanni Caramuscio, è stato ucciso poco prima della mezzanotte mentre prelevava contanti da uno sportello bancomat.

Ad aggredirlo sarebbero state due persone che lo hanno sorpreso di spalle mentre stava per utilizzare la tessera bancomat. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe reagito e uno dei rapinatori ha sparto colpendolo con due colpi al torace. La vittima è un ex direttore di banca. La moglie dell’uomo, che lo stava aspettando in auto, avrebbe assistito all’aggressione. Sull’accaduto indagano i carabinieri.