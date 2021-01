Una lite scoppiata dopo la cena. Finita in omicidio. Simone Bonfiglio, 46 anni, ospite di una comunità psichiatrica è stato ucciso da un altro ospite. L’allarme è scattato intorno alle 22 quando il personale sanitario della struttura, l’Arca di Volpiano, ha chiamato il 118 perché uno dei loro ospiti aveva perso conoscenza. L’uomo che lo ha colpito – Giacomo Farina, 36 anni, ospite in libertà vigilata – lo ha ucciso a pugni. È stato lui stesso a confessare ai carabinieri il delitto senza però riuscire a spiegare per ora la scintilla che ha scatenato la furia omicida. Bonfiglio, che ha subito perso conoscenza, è morto poco dopo l’arrivo del personale del 118: inutili i tentativi di rianimarlo.

La Comunità l’Arca di Volpiano

Nata nel 1993, la comunità l’Arca si occupa di casi gravi di problemi psichiatrici ma anche di dipendenze. Nell’estate di un anno fa era finita alla ribalta per un suicidio: una giovane ospite si era tolta la vita gettandosi da una finestra della struttura.