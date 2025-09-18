22.8 C
Uccisione del cane Narcos ad Ancona: l’appello della Lav

Da StraNotizie
La Lav sta seguendo con preoccupazione la tragica vicenda dell’uccisione del cane Narcos, avvenuta recentemente nel parco di via Osimo ad Ancona. Narcos, un pitbull nero, si trovava nel parco con i suoi due proprietari quando si è agitato durante un controllo della Polizia. La proprietaria sostiene di averlo preso per il collare e di averlo tenuto sotto controllo. Nonostante ciò, l’agente avrebbe sparato, causando la sua morte. Al contrario, la Polizia afferma che il colpo è stato sparato in legittima difesa.

La situazione è delicata e ha scatenato un acceso dibattito attorno al caso, che potrebbe complicarne la risoluzione. La Lav sottolinea che Narcos è l’unica vittima di questo tragico evento, evidenziando come la sua morte derivi da responsabilità umane.

Per chiarire la situazione, i legali di varie associazioni locali per i diritti degli animali sono al lavoro. La Lav afferma che, indipendentemente dalla dinamica che emergerà, nulla potrà giustificare la morte dell’animale, rappresentando sempre un fallimento. L’associazione chiede che vengano accertate le responsabilità per questo evento e che si avvii una riflessione sulla consapevolezza degli umani nel convivere con determinati tipi di cani. Inoltre, richiede una revisione della formazione e dei protocolli di intervento non letali per evitare simili tragedie.

A seconda di come evolveranno gli eventi, la Lav potrebbe decidere di intraprendere azioni legali per rendere giustizia a Narcos, affermando che ogni vita ha importanza.

