Uccisa da un proiettile vagante a Roma, arrestato un 28enne

Un uomo di 28 anni è stato arrestato oggi a Roma con l’accusa di aver ordinato l’agguato che ha portato all’omicidio di Caterina Ciurleo, avvenuto il 23 maggio scorso in via Don Primo Mazzolari, nel quartiere Ponte di Nona. L’operazione è stata eseguita dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, sotto la direzione della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

L’omicidio si è verificato mentre Caterina si trovava nel veicolo di un’amica. È stata colpita da un proiettile di calibro 9 sparato da due persone a bordo di una Fiat 500 rossa, che si era affiancata alla loro auto, percorrendo un tratto di carreggiata contromano. A causa delle ferite riportate, Caterina è deceduta al Policlinico Tor Vergata il giorno successivo all’incidente.

Dalle indagini iniziali condotte dalla Squadra Mobile è emerso che Caterina non era l’obiettivo principale dell’agguato; infatti, i colpi erano stati indirizzati verso un’altra automobile che si trovava sulla stessa carreggiata. Nel mese di luglio, le autorità avevano già arrestato due persone, un 24enne di origini rumene e un 23enne di origini peruviane, che erano stati identificati come gli occupanti della Fiat 500 rossa e quindi come i responsabili materiali del delitto.

Attraverso un’approfondita analisi della dinamica dell’evento e delle testimonianze raccolte, le forze dell’ordine sono riuscite a stabilire la responsabilità morale del 28enne italiano, ora accusato di aver orchestrato l’intero attacco. Questo sviluppo evidenzia l’importanza delle indagini condotte dalle forze dell’ordine per far luce su un caso che ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, contribuendo a porre fine a un grave atto di violenza.

L’arresto di quest’ultimo, infatti, segna un passo significativo nel processo di giustizia per Caterina Ciurleo e per la sua famiglia, che ancora sta affrontando il dolore per la sua prematura scomparsa. La custodia cautelare in carcere riflette la gravità delle accuse e l’intenzione delle autorità di garantire la sicurezza e la legalità nel territorio.