Uccide la compagna, poi si suicida: dramma a Rivoli

Dramma a Rivoli, periferia di Torino, dove nel pomeriggio un uomo di oltreottant’anni ha sparato alla compagna di 58 anni e poi ha rivolto l’arma contro di sé. Le indagini dei carabinieri sono attualmente in corso per chiarire le cause e la dinamica dell’incidente.

L’uomo, un vedovo pensionato di 85 anni, e la donna, di origini romene, vivevano insieme da circa dieci anni, nonostante non fossero sposati. Dalle prime ricostruzioni emerse dai carabinieri, sembra che la coppia avesse avuto un litigio all’inizio dell’anno, il che potrebbe far pensare a un possibile desiderio di separazione, anche se continuavano a vivere insieme.

A dare l’allerta è stato un passante che, arrivando per ritirare la propria auto parcheggiata sotto l’edificio al quinto piano, ha notato dei frammenti di vetro sulla sua vettura. Insospettito, ha contattato i vigili del fuoco. I vigili, dopo aver esaminato attentamente la situazione, hanno individuato fori sulle finestre dell’appartamento dove risiedeva la coppia. I vigili del fuoco, intervenuti per una verifica più approfondita, hanno trovato i corpi senza vita dei due nelle rispettive stanze. Entrambi erano stati colpiti dal fucile da caccia che l’uomo possedeva legalmente. Secondo le prime evidenze, l’85enne avrebbe sparato alla compagna e successivamente si sarebbe tolto la vita.

Le indagini continuano per chiarire ulteriormente i dettagli dell’accaduto e il contesto della tragedia. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e informazioni per capire le motivazioni dietro questo gesto estremo. L’evento ha suscitato sgomento nella comunità locale, poiché la coppia, pur avendo vissuto un litigio significativo, appariva come una coppia integrate nel quartiere.

Le autorità locali esprimono la loro vicinanza ai familiari delle vittime in questo momento difficile, mentre gli esperti cercano di comprendere le dinamiche che hanno portato a una situazione così drammatica. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza di prestare attenzione ai segnali di disagio nelle relazioni interpersonali.