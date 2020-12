Si era legata sentimentalmente a un uomo di fiducia del padre ma, quando ha scoperto che aveva una relazione anche con sua madre, pazza di gelosia ha impugnato una pistola e l’ha ucciso. Pierpalo Perez è morto a 49 anni, il 26 giugno 2018, mentre dormiva su una poltrona nella sua casa di Bitetto. La donna con cui aveva una relazione, Mariangela Losurdo, a distanza di due anni e mezzo è finita in carcere.

La venticinquenne è figlia di Pietro Losurdo, ex esponente del clan Parisi oggi collaboratore di giustizia, che si era autoaccusato dell’omicidio Perez. Un delitto che sembrava risolto facilmente e sul quale i carabinieri del Nucleo investigativo di Bari, invece, hanno nutrito subito forti sospetti, al punto da proseguire le indagini e arrivare a una nuova verità. Una diversa ricostruzione, che era in parte emersa già durante il processo a Losurdo, nel quale la pubblica accusa era rappresentata dalla pm Simona Filoni (oggi procuratrice dei minori di Lecce).

Nel corso del dibattimento erano venute fuori tutte le contraddizioni di quella prima ricostruzione, tanto che alla fine Losurdo era stato condannato a 3 anni e 8 mesi per false dichiarazioni all’autorità giudiziaria e detenzione di arma da guerra. Sua era, infatti, la pistola calibro 9 che la figlia avrebbe usato per sparare un solo colpo, da distanza ravvicinata, a Perez mentre dormiva. Subito dopo averlo ucciso aveva chiamato il padre (al quale la vittima era legata nella realizzazione di attività criminali), che l’aveva aiutata a ripulire la casa e a far sparire l’arma.

Anche la madre, stando alla ricostruzione dei carabinieri – che hanno continuato a indagare coordinati dalla pm Bruna Manganelli – avrebbe fornito il suo apporto. Losurdo, nella sua falsa ricostruzione, aveva spiegato di avere ucciso a causa di un colpo partito per sbaglio mentre si trovava a casa dell’amico ma l’ipotesi di un omicidio accidentale non è stata ritenuta plausibile dal gip, che ha ritenuto la scelta di sparare a distanza ravvicinata, l’esplosione di un unico colpo, l’assenza di segni di colluttazione, come prove evidenti di una volontà assassina, che nulla ha a che vedere “con una determinazione istintiva ed emotiva”. Il giudice ha evidenziato inoltre come la giovane donna non abbia mostrato alcun segno di pentimento durante il periodo di detenzione del padre, lasciando che fosse lui ad assumersi la responsabilità del delitto e a pagarne le conseguenze.