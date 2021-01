La notizia e le immagini degli uccelli morti a Roma finisce in Procura per far luce su tutte le responsabilità, dirette e indirette, che hanno causato la morte diverse centinaia di uccelli la notte di Capodanno.

La Lipu non ha dubbi: “Sono stati i botti”, sparati dai romani nonostante un’ordinanza lo vietasse, oltre che dal Comune (seppur autorizzati). E spiega il perché: “In quel punto c’è un grosso ‘dormitorio’, che la notte conta migliaia di individui. L’esplosione dei botti ha spaventato gli animali: si sono alzati in volo contemporaneamente, in maniera disordinata, al buio. Molti hanno sbattuto tra loro, contro fili sospesi, barriere architettoniche. Da 2 anni lì non si notava un dormitorio così numeroso. Ma quest’anno gli storni sono tornati in Centro, non essendo stato fatto alcun intervento di dissuasione”. Né i gridi d’allarme, né i laser, che però “spostano” gli storni, non li mandano fuori città”, chiarisce Daniele Diaco, presidente della commissione Ambiente in Campidoglio.

L’esposto della Lav per maltrattamento

La Lega Anti Vivisezione ha annunciato che presenterà una denuncia per “maltrattamento di animali”. “Sono quattro anni che attendiamo il varo del nuovo Regolamento tutela diritti animali comunale che potrebbe e dovrebbe vietare i botti 365 giorni l’anno, dopo che è stata bocciata la nostra richiesta per inserire il divieto nel nuovo Regolamento di polizia urbana”, dichiara il Responsabile Lav Roma David Nicoli. “Le ordinanze-fotocopia della sindaca, emanate con formula ‘last-minute’ sempre a poche ore dal Capodanno, sono inutili se non si pensa a predisporre un valido sistema di controllo dei quartieri ad opera della Polizia di Roma Capitale, come noi abbiamo sempre richiesto. Nemmeno il centro della città viene presidiato a dovere e proprio questa strage di innocenti, evitabilissima, è lì a testimoniarlo. Ma non ce ne stupiamo poiché, a quanto pare, è la stessa giunta a violare per prima la sua stessa ordinanza facendo esplodere fuochi d’artificio al concerto di Capodanno organizzato dal Comune di Roma”.

Asspi, moria uccelli non è legata ai fuochi

“La moria di storni che si è verificata in questi giorni non può essere in alcun modo connessa ai fuochi d’artificio. Non esistono evidenze scientifiche e, anzi, possiamo affermare con certezza che i fuochi d’artificio legali hanno una certificazione europea che impone una rumorosità inferiore ai 120 decibel”. Lo afferma in una nota Nobile Viviano, presidente di Asspi, associazione pirotecnica italiana, in rappresentanza di un “settore che raccoglie oltre 2mila aziende e diecimila lavoratori”.

Secondo Viviano, “basta andare a ritroso nel tempo per scoprire che episodi di moria di stormi nella capitale ci sono stati anche nei mesi passati, in situazioni evidentemente che non avevano nulla a che fare con i fuochi d’artificio. I nostri prodotti rispondono tutti a rigidi requisiti imposti dall’Europa per il rispetto del consumatore, dell’ambiente e degli animali, cosa diversa dai bomboni illegali che rappresentano un pericolo per l’uomo e per gli animali”.

Quest’anno, “nonostante la crisi per il coronavirus abbia messo in ginocchio le nostre aziende causando un considerevole calo del fatturato, abbiamo comunque compiuto lo sforzo di diffondere una ‘piro guidà che conteneva proprio le indicazioni per l’acquisto e l’utilizzo dei nostri fuochi pirotecnici in piena sicurezza e rispetto dell’ambiente, dei consumatori e degli animali. Per questo motivo vogliamo ribadire che la moria di storni in alcune zone della capitale non ha nulla a che fare con i fuochi pirotecnici”.

“Peraltro – conclude il presidente di Asspi – Roma è tra le capitale più rumorose d’Europa, come testimoniato da una recente ricerca di legambiente: nel 54,5% dei luoghi censiti il rumore supera i limiti consentiti nei livelli medi, nel 74% dei casi ci sono picchi di chiasso fuori controllo, a dimostrazione di quale può essere l’effettiva causa che ha portato alla morte degli uccelli”.