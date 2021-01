Il primo ricoverato al Centro di recupero fauna selvatica della Lipu di Roma è uno storno sopravvissuto alla moria della notte di Capodanno, quando in migliaia si sono sollevati contemporaneamente e in maniera disordinata dall’albero-“dormitorio” attorno a Termini e, spaventati dai fuochi d’artificio, che erano vietati da un’ordinanza comunale, si sono riversati per le vie sbattendo tra di loro, addosso ai palazzi, sui fili dell’alta tensione. Morendo.

Botti di Capodanno, strage di uccelli a Roma: centinaia di volatili a terra in centro



I video delle carcasse a terra in via Cavour hanno fatto il giro del web, ripresi perfino dalla Bbc. Ma a fronte di tanti romani che non hanno rispettato l’ordinanza (anche il Comune aveva sparato dei suoi fuochi d’artificio, ovviamente autorizzati), c’è stato anche qualcuno che è sceso in strada a controllare se tra quei corpicini morti ci fosse anche qualche uccello ancora vivo.

E così è stato: un cittadino ha notato un passero agonizzante, l’ha preso con sé e l’ha poi portato al Centro di recupero fauna selvatica della Lipu, all’interno di Villa Borghese.

“Lo storno ha una frattura a un’ala – spiega Francesca Manzia, responsabile del Centro – speriamo guarisca in un paio di settimane: il 90% degli animali che ricoveriamo ce li portano i cittadini che li trovano. Nel 2020 abbiamo ricoverato circa 6400 animali, a cui non diamo nomi: sono animali selvatici liberi, di proprietà di nessuno.

Ma hanno tutti un numero di entrata: quello dello storno sopravvissuto è il numero 1 del 2021, il primo ricovero dell’anno”.