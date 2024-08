UBS AM trasferisce attività Quantitative Investment Strategies a Manteio Partners

– UBS Asset Management ha firmato un accordo definitivo per trasferire la gestione della sua attività Quantitative Investment Strategies QIS con circa 1,5 miliardi di dollari in AuM all’hedge fund Manteio Partners. Al closing, Manteio assumerà la responsabilità di investment manager dei fondi e dei mandati QIS.

Come parte della transazione, si prevede che il team di gestione del portafoglio QIS si trasferirà e opererà come un gruppo distinto all’interno di Manteio, garantendo continuità per gli investitori. Si prevede che la transazione sarà completata nel quarto trimestre.

Manteio è un investment manager sistematico che cerca di impiegare tecnologie di nuova generazione e metodi quantitativi in una vasta gamma di classi di attività e strategie di trading. La società è stata fondata nel 2020 da Peter Christodoulou e Michael Cash. Manteio ha una relazione strategica con Leucadia Asset Management LAM, una divisione di Jefferies.