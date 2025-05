Ubriaco fugge a 150 km/h: arrestato 28enne a Bologna

Un’operazione della polizia a Bologna ha portato all’arresto di un 28enne rumeno, senza fissa dimora, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e di guida in stato di ebbrezza. L’episodio è avvenuto intorno alle 2:40 durante un controllo stradale in viale Togliatti, nel quartiere Borgo Panigale-Reno, quando i Carabinieri hanno notato un’Audi con targa rumena che procedeva a velocità elevata. Alla vista dei militari, l’autista ha tentato di fuggire, creando un inseguimento.

Durante la corsa, il 28enne ha speronato un’auto dei Carabinieri e danneggiato un semaforo, mettendo in pericolo la propria vita e quella degli altri, compresa la compagna incinta che si trovava a bordo. Raggiunto e bloccato in via Malvasia, l’uomo ha opposto resistenza, costringendo i militari a estrarlo dall’auto. Gli accertamenti hanno rivelato che la sua patente era già sospesa per guida sotto l’influenza di alcol; l’etilometro ha registrato un tasso alcolemico di 1,44 grammi per litro.

Dopo l’arresto, il giudice ha condannato il 28enne a otto mesi di reclusione, pena che è stata convertita in una multa di 3.600 euro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it