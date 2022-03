Ubisoft ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per la settima stagione dell’Ubisoft Entrepreneurs Lab, il programma di supporto alle startup di Ubisoft che quest’anno si concentrerà su due percorsi principali: Web3 e Positive Impact Entertainment. Le iscrizioni saranno aperte, alle startup di tutto il mondo, fino alla fine di marzo. Coordinato dallo Strategic Innovation Lab di Ubisoft, il programma supporta startup innovative che creano prodotti e servizi che hanno il potenziale per trasformare l’industria dell’intrattenimento. Le startup selezionate potranno interfacciarsi con una vasta gamma di esperti Ubisoft. Lo Strategic Innovation Lab vuole espandere la sua ricerca verso la tecnologia decentralizzata e alle applicazioni di Web3 nel futuro del gioco con una traccia dedicata, attraverso l’R&D interna e la partnership con specialisti e startup come Sorare, che ha effettuato la più grande raccolta di fondi in French Tech, e Sky Mavis, sviluppatore di Axie Infinity, uno dei giochi play-to-earn di maggior successo. La traccia Positive Entertainment continuerà invece a sostenere le startup che esplorano nuovi benefici dell’esperienza digitale, che si tratti di istruzione, legame sociale, occupazione o salute. Alle startup selezionate verrà offerto uno spazio di lavoro alla Station F, il più grande campus di startup al mondo.