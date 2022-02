Ubisoft ha annunciato di aver stretto una partnership con l’universo decentralizzato The Sandbox, e che i suoi celebri Rabbids diventeranno abitanti del gioco con una sezione dedicata a loro. Dopo aver acquisito un appezzamento di LAND, Ubisoft è l’ultimo dei brand che si unisce al metaverso ludico di



The Sandbox

(tra gli altri ci sono The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Warner Music Group, Deadmau5, Steve Aoki, Atari) per offrire esperienze interattive, personaggi e oggetti creati in Voxel, che saranno anche disponibili per giocatori e creatori da creare utilizzando gli strumenti gratuiti VoxEdit e Game Maker.

I creativi sono già al lavoro per realizzare versioni “voxelizzate” dei personaggi e degli oggetti dei Rabbids. “Siamo entusiasti di portare i Rabbids nella community di The Sandbox e di consentire ai giocatori di creare le proprie esperienze originali inserendovi elementi della nostra IP di gioco. Non vediamo l’ora di vedere come si approprieranno del mondo dei Rabbids”, dice Guillaume Mammi, Senior Manager of New Business and Partnerships di Ubisoft. “The Sandbox è una naturale nuova aggiunta ai mondi divertenti che già sono stati invasi dai Rabbids e una grande opportunità per Ubisoft di sperimentare nel metaverso con i propri brand”.

“Vogliamo collaborare con aziende che i giocatori già amano come Ubisoft, che è diventata un editore di videogame globale grazie alle sue numerose proprietà intellettuali di enorme successo”, afferma Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox. “Il nostro obiettivo è continuare a offrire nuove esperienze ai giocatori insieme a personaggi popolari e oggetti che poi i creatori possono utilizzare nelle proprie avventure originali in The Sandbox. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Ubisoft, una società lungimirante che comprende e rispetta la comunità aperta del metaverso, e lavoriamo insieme per creare nuove possibilità per giocatori, fan e creatori”.