Il colosso dei videogiochi Ubisoft ha confermato di aver subito un attacco hacker la scorsa settimana, come è successo ad altre aziende hi-tech negli ultimi giorni (Nvidia, Microsoft, CD Projekt Red). In una nota ufficiale pubblicata oggi dall’azienda Ubisoft fa sapere che l’incidente di cyber sicurezza ha compromesso per un certo periodo alcuni servizi online legati ai suoi giochi, ma che la situazione è già tornata nella norma e soprattutto che i dati degli utenti non sono stati compromessi. “La scorsa settimana, Ubisoft ha dovuto affrontare un problema di sicurezza informatica che ha causato l’interruzione temporanea di alcuni giochi, sistemi e servizi. I nostri team IT stanno lavorando, in collaborazione con i più importanti specialisti del settore, per approfondire la questione . Come misura precauzionale abbiamo cominciato a reimpostare le password in tutta l’azienda. Inoltre, possiamo confermare che tutti i nostri giochi e servizi funzionano correttamente e che in questo momento non ci sono prove che i dati personali dei giocatori siano stati violati o esposti a seguito di questo incidente”, si legge nel comunicato. Ubisoft ha la base operativa in Francia ma una delle sue filiali europee si trova a Kyiv, in Ucraina. L’azienda ha recentemente donato 200 mila euro alla Croce Rossa ucraina e a Save the Children dopo l’invasione da parte della Russia di Putin.