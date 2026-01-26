Ubaldo Pantani torna a teatro

Ubaldo Pantani torna sul palcoscenico con “Inimitabile”, uno spettacolo che attraversa la sua carriera e il rapporto tra l’attore e le sue imitazioni. Il viaggio è popolato dalle sue creature più celebri e da ritratti quotidiani degli italiani, con un finale aperto in cui sarà il pubblico a poter fare richieste.

Al centro del racconto ci sono figure note come Lapo Elkann, Massimo Cacciari, Paolo Del Debbio e Mario Giordano, evocati anche solo con una frase e accompagnati dal racconto della loro nascita artistica. Elkann ha per Pantani un ruolo chiave, definito come un “fool” shakespeariano, depositario della verità.

Lo spettacolo, prodotto da Paolo Ruffini per Vera Produzione e diretto da Nicola Fanucchi, debutterà a Genova e proseguirà con una lunga tournée che toccherà varie città. Ubaldo Pantani è un attore, comico e trasformista toscano, classe 1971, che si è formato con Giorgio Albertazzi e ha esordito in televisione con Gianni Boncompagni a “Macao”.

Pantani ha creato oltre cinquanta imitazioni di personaggi celebri e una vasta serie di figure di fantasia ispirate alla vita quotidiana. Il teatro, per lui, resta un punto fermo, un terreno di sperimentazione anche di linguaggi, dando sfogo a passioni che in tv non poteva coltivare.

“Inimitabile” rappresenta un passaggio preciso del suo percorso artistico, l’evoluzione di uno spettacolo precedente e fa parte di una sorta di trilogia. Tra le assenze annunciate c’è quella di Pier Silvio Berlusconi, dopo le polemiche nate da un commento dello stesso Berlusconi sull’imitazione.

Pantani non vede rivoluzioni nel modo di raccontare gli italiani, ma mutazioni lente, con i difetti sempre gli stessi, e mette in guardia da una retorica che considera pericolosa. Accanto al teatro, resta forte il legame con la televisione, in particolare con la Gialappa’s e con Fabio Fazio.