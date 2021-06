Ubaldo Lanzo è tornato in Italia dopo averci regalato perle trash e risate a L’Isola dei Famosi. Il famoso Cromatologo intervistato a Casa Chi ha parlato del rapporto con i cameraman del reality e soprattutto di quello con Rosolino.

“Cosa penso? A me piace lui. Ora sua moglie mi picchia. Con Rosolino tutto è nato quando sono rientrato sull’altra isola a fare i giochi. Lui in una prova mi ha bloccato sulla rete e il mio istinto di sopravvivenza mi ha fatto partire la brocca. Però c’è un gran rispetto e ci chiamiamo Sandra e Raimondo. Gli voglio un gran bene. Lui ha la testa da sportivo e io l’ho mandato a quel paese in due secondi. Mi voleva insegnare a essere più calmo e io pure gli ho insegnato tante belle paroline. Mi manca tanto e dell’Isola mi mancano soprattutto i tecnici, le maestranze. Sono state persone stupende, non potevano parlare. Però se stavi male ti davano un conforto, anche solo con lo sguardo, perché davvero non parlavano mai con i concorrenti“.

E vogliamo dirla tutta? Le “catfight” tra Massimiliano e Ubaldo Lanzo erano tra le parti più belle di questa edizione de L’Isola.

Ubaldo Lanzo: chi vorrebbe vincesse L’Isola dei Famosi.

“Ci vince l’Isola? Posso dire che è difficile fare un nome. Vorrei vincesse Ignazio, anche se è entrato dopo. Pure Valentina meriterebbe. Ma il gesto di Moser, chapeau. La Persia, pure tifo per lei. Anche Andrea però, di notte abbiamo vissuto bei momenti quando guardavamo il fuoco. Con loro tre momenti davvero belli. Su tutti loro però dico Ignazio“.

Tuffati Miryea c’è Ubaldo!

No gli tira il bastone. 🤣 #Isola pic.twitter.com/bNHczH9N2c — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 26, 2021

Io come Ubaldo dopo la corsa fatta per prendere il bus. #Isola pic.twitter.com/lt61tNhrgv — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 3, 2021