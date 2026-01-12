Ualà porta lo Stretto di Messina a PIG Calabria

Ualà, un giovane brand che celebra il territorio dello Stretto di Messina, è stato protagonista dell’evento PIG Calabria, un palcoscenico gourmet dedicato al suino calabrese. L’evento, ideato dallo chef stellato Nino Rossi, coinvolge numerosi interpreti della cucina italiana e produttori della filiera sostenibile.

La quinta edizione di PIG Calabria ha confermato il crescente interesse per questo format popolare e identitario, registrando il tutto esaurito in breve tempo. Tra i tanti piatti serviti, c’erano anche i vassoi di involtini in diverse versioni, alle mandorle, al pistacchio e con pinoli e capperi. Lo chef Nino Rossi ha deciso di proporre gli involtini Ualà, uno dei simboli più identitari della cultura culinaria dello Stretto di Messina, valorizzandoli in un contesto di alta cucina e di condivisione popolare.

Rossi ha commentato che non è facile esaltare una preparazione così piccola, ma per lui è una bella sfida. L’entusiasmo dei partecipanti e i riscontri raccolti durante l’evento confermano la forza di un prodotto che nasce dal territorio ma è pronto a raccontarlo oltre i suoi confini. Gli involtini Ualà sono stati letteralmente “andati a ruba”, e l’apprezzamento è stato un vero e proprio riconoscimento del valore del brand e della sua capacità di dialogare con una cucina esigente.

Ualà condivide con PIG Calabria la filosofia di rendere contemporanee le tradizioni gastronomiche autoctone, innovandole per rispondere ai gusti dei consumatori moderni e alle nuove esigenze salutari. Il giovane brand si afferma come interprete credibile di una qualità regionale evoluta, capace di diventare materia viva nelle mani di chef talentuosi e racconto autentico per chi assaggia. Con questa partecipazione, Ualà conferma la propria vocazione: portare l’identità gastronomica dello Stretto di Messina in contesti di eccellenza.