U2, Your Song Saved My Life: il nuovo singolo della band irlandese presentato in anteprima su TikTok.

C’è un nuovo singolo in arrivo per gli U2. La band capitanata da Bono è pronta a regalare ai propri fan nuova musica. Lo ha annunciato attraverso un post pubblicato sul social più utilizzato degli ultimi anni. Non Instagram ma TikTok. Il gruppo non si è però limitato a un semplice annuncio, ma ha pubblicato una vera e propria anteprima del nuovo singolo, Your Song Saved My Life. Un pezzo molto atteso che sarà inserito nella colonna sonora di un film in arrivo nelle prossime settimane.

U2

U2, Your Song Saved My Life: l’anteprima su TikTok

Il brano in questione, lanciato dalla band su TiKTok, non sarà inserito in un nuovo album (per ora). Sarà infatti una delel canzoni originali del film d’animazione Sing 2, pellicola che tra l’altro vede Bono nelle vesti di doppiatore. Il cantante irlandese presta la voce a Clay Calloway, un leone-rockstar che nella versione italiana sarà doppiato al suo amico Zucchero.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche sotto Natale, il 23 dicembre, e nella versione originale avrà nel cast dei doppiatori altre superstar come Halsey e Pharrell Williams.

U2 su TikTok: dall’anticipazione alle vecchie canzoni

Sempre in prima linea nell’utilizzo delle novità tecnologiche, il gruppo irlandese di Bono sta sfruttando tutte le potenzialità di TikTok. Non solo hanno lanciato in anteprima il nuovo singolo, ma hanno dato il via libera anche a tutte le loro hit, che potranno essere utilizzate dai creator sul celebre social network cinese.

Di seguito il post Instagram che richiama l’anticipaizone del nuovo brano pubblicata sul canale TikTok ufficiale di The Edge e compagni: