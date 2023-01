U2, Songs of Surrender: canzoni, uscita e tracklist

U2, Songs of Surrender: le canzoni e i dettagli del nuovo album della band irlandese, formato da canzoni “reimmaginate” e “riregistrate”.

Non è un greatest hits, ma non è un nuovo album di inediti. Per celebrare la loro carriera più che quarantennale gli U2 hanno scelto di regalare ai fan qualcosa di ibrido. Il nuovo album, Songs of Surrender, sarà infatti una sorta di raccolta di quaranta vecchie tracce della loro carriera, ma “riviste” e “riregistrate”, e quindi trasformate in qualcosa di significativamente diverso rispetto a come le abbiamo conosciute. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo nuovo progetto, svelato da The Edge.

Gli U2 ripartono da Songs of Surrender

A rivelare il tutto, tramite una lettera scritta a mano, fotografata e mandata per email ad alcuni amici e fortunati, è stato proprio il chitarrista della band. Nella missiva, l’artista ha scritto che molte canzoni della loro carriera sono state scritte quando erano solo un gruppo di ragazzi molto giovani, e col tempo sono cresciute con loro. Alcune le hanno superate, ma non hanno mai perso di vista l’ispirazione che ha portato alla stesura delle canzoni, nella loro prima forma. Per questo motivo ne hanno volute riprendere alcune per rivederle alla luce di ciò che gli U2 sono diventati oggi e del cantante che oggi è diventato Bono.

Bono degli U2

Una lettera lunga e carica di significato, che è immediatamente diventata virale tra i milioni di fan della band in tutto il mondo. Solo in un secondo momento sono stati svelati alcuni dettagli del disco, compreso quello che potrebbe essere il primo singolo estratto.

Songs of Surrender: uscita e tracklist

“Quaranta canzoni. Immaginate nuovamente e riregistrate“, hanno scritto i musicisti irlandesi nel post ufficiale con cui hanno annunciato Songs of Surrender, svelando anche la data di uscita: 17 marzo 2023. Ad accompagnare l’annuncio, anche un video teaser con all’interno la nuova versione di Beautiful Day, canzone pubblicata originariamente nel 2000.

La tracklist non è stata ancora confermata, ma secondo alcune voci le canzoni potrebbero essere le stesse incluse da Bono nella sua autobiografia, ispirata proprio all’origine di quaranta canzoni chiave della discografia del gruppo. Di seguito il post con l’annuncio: