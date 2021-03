Concerti degli U2 su YouTube: quattro eventi dal vivo della band arrivano in esclusiva sulla piattaforma di streaming video.

Dopo aver conquistato il mondo, gli U2 sono pronti a conquistare anche YouTube. A partire dal 17 marzo prenderà il via con cadenza settimanale un tour straordinario: U2 – The Virtual Road. Di cosa si tratta? Di quattro concerti presentati in esclusiva con audio rimasterizzato sulla piattaforma di streaming video più famosa al mondo. Il primo verrà caricato in un giorno speciale per la band, quello di San Patrizio. Ecco tutti gli appuntamenti in calendario.

U2: concerti in streaming su YouTube

Il virtual road degli U2 prenderà il via proprio da casa loro, metaforicamente parlando, ovvero da un live irlandese del 2001. Ci sarà modo però anche di esplorare momenti brillanti del loro passato, anche di inizio carriera, per rivivere alcuni dei live più importanti della loro storia.

U2

Di questo il calendario completo:

– 17 marzo, St. Patrick’s Day, U2 Go Home: Live from Slane Castle – Ireland 2001

– 25 marzo, U2: Live at Red Rocks, Denver, Colorado – USA 1983

– 1° aprile, Popmart: Live from Mexico City – Mexico 1997

– 10 aprile, Innocence + Experience: Live in Paris – France 2015

Gli eventi dal vivo degli U2 su YouTube

Il primo appuntamento, quello fissato per il giorno di San Patrizio, celebra il ritorno del gruppo a Slane Castle quasi vent’anni fa, a distanza di altrettanti vent’anni dal loro primo concerto sulle rive del fiume Boyne. Un concerto dal significato simbolico fortissimo.

Il secondo concerto, registrato il 5 giugno 1983 negli Stati Uniti, fa parte del War Tour. Si tratta di un altro live storico, avvenuto sotto la pioggia battente che rese il tutto ancora più speciale. Ci sarà poi un live messicano del 1997, che verrà aperto da un concerto di Carla Marrison.

Si chiuderà con un recente live della band irlandese a Parigi, a meno di un mese dagli attacchi terroristici del 13 novembre. Un appuntamento dal vivo straordinario concluso con un’indimenticabile esecuzione di un classico di Patti Smith, People Have the Power. Di seguito il calendario con l’annuncio: