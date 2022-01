Bono degli U2 ha dichiarato, di recente, di non apprezzare il nome della band e di odiare, oltretutto, le canzoni che hanno realizzato.

Sembra che Bono non sia un grande fan della musica della sua band. I cantante irlandese fa parte degli U2 da 46 anni, durante i quali ha scritto e cantato molti dei singoli di successo del gruppo rock. Ora si scopre che lui prova vergogna per alcune delle canzoni, come ha rivelato in un’intervista sul podcast Awards Chatter del The Hollywood Reporter insieme al compagno di band The Edge.

U2

U2, Bono odia le canzoni del gruppo

“Ero in macchina quando una delle nostre canzoni è arrivata alla radio e ho avuto il colore, sono diventato rosso dall’imbarazzo”, ha dichiarato Bono, nella intervista citata in merito alle canzoni realizzate con gli U2.

Ha proseguito: “L’unica che riesco ad ascoltare di più è quella di Miss Sarajevo con Luciano Pavarotti. È una performance genuina, sono imbarazzato da gran parte delle altre“, aggiungendo che la melodia di cui “probabilmente” è “più orgoglioso” è Vertigo.

Un nome poco amato

La scrittura delle canzoni della propria discografia non è l’unica cosa che disprezza. Per quanto riguarda il nome U2, a Bono – all’inizio – non piaceva particolarmente. È stato il loro primo manager, Paul McGuinness, a convincerli a tenere tale denominazione, dicendo loro che era “fantastico” e che “stava bene su una maglietta: una lettera e un numero“. E – a quanto pare – Bono nutre ancora un’avversione nei suoi confronti.

“Non mi piace ancora, davvero. Ho sviluppato una sorta di dislessia, non mi ero nemmeno reso conto che il nome dei Beatles fosse un brutto gioco di parole. Nella nostra testa, il nome doveva essere come l’aereo spia, U-Boat, doveva essere un nome futuristico”. Bono è anche il più grande critico della propria voce: “Sono diventato un cantante solo di recente. Forse non è ancora successo per le orecchie di alcune persone e lo capisco“, ha detto.