U2, Bono e The Edge hanno condiviso una cover di Stairway To Heaven, iconica canzone dei Led Zeppelin, per dare il proprio contributo in beneficienza.

Bono degli U2 e The Edge hanno pubblicato una cover video di Stairway To Heaven, una canzone che hanno suonato quattro volte durante il tour, per salutare il loro team. Un piccolo regalo che i due grandi artisti hanno voluto fare ai propri fan con un fine benefico: raccogliere fondi per le vititme del Coronavirus.

U2: Bono e The Edge suonano Stairway to Heaven

Bono e the Edge hanno suonato Stairway to Heaven dei Led Zeppelin come parte di una trasmissione televisiva con musicisti irlandesi lo scorso fine settimana.

Ecco il video:

Il duo degli U2 ha preso parte a Songs From a Empty Room, una raccolta fondi per membri del team che non hanno potuto lavorare a causa della pandemia di COVID-19. Oltre ad apparire nello show, il cantante e il chitarrista hanno aiutato donando più di 230.000 dollari al Minding Creative Minds e Association of Irish Stage Technicians Hardship Fund che erano beneficiari dell’evento.

U2, ecco perché hanno scelto Stairway To Heaven

Come spiega Bono nel video della performance, lui e il suo compagno di band di lunga data hanno scelto la canzone classica come tributo ai tecnici, che spesso mettono come sottofondo Stairway to Heaven, mentre installano il palco degli U2.

Tanti sono gli artisti che si sono messi in prima linea per aiutare tutte le comunità gravemente colpite dalla pandemia di Coronavirus. Tra questi, anche John Bon Jovi e tanti altri del panorama della musica internazionale.