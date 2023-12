U.S. Bank, sanzione da 36 milioni di dollari per condotta illegale durante pandemia

– U.S. Bank pagherà 36 milioni di dollari per le accuse di aver illegalmente impedito ai consumatori disoccupati di accedere ai sussidi di disoccupazione durante la pandemia da coronavirus. In particolare, il Consumer Financial Protection Bureau CFPB ha ordinato di pagare quasi 21 milioni di dollari, mentre l’Office of the Comptroller of the Currency OCC ha separatamente ordinato di pagare 15 milioni di dollari.

U.S. Bank è interamente controllata da U.S. Bancorp e ha sede a Minneapolis. Si tratta della quinta banca commerciale più grande del paese, con 2.000 filiali in 26 stati. Al 30 settembre 2023, aveva un patrimonio di 668 miliardi di dollari.

“In un momento in cui la disoccupazione era vicina al 15%, molti americani disoccupati in tutto il paese non avevano altra scelta se non quella di affidarsi a U.S. Bank per i loro sussidi di disoccupazione. U.S. Bank ha bloccato l’accesso ai conti e ha richiesto pratiche burocratiche onerose affinché i consumatori riacquistassero l’accesso ai benefici congelati – ha affermato il direttore del CFPB Rohit Chopra – U.S. Bank deve rispettare la legge, e il CFPB e l’OCC stanno facendo pagare alla banca i suoi condotta”.