U.S. Bancorp supera stime utili ma delude su ricavi interessi

Nel contesto economico attuale, U.S. Bancorp ha recentemente riportato i risultati del secondo trimestre, registrando un utile netto superiore alle attese degli analisti. Tuttavia, la banca ha anche riscontrato una diminuzione nel suo margine di interesse netto.

L’istituto ha evidenziato un calo del 12% negli accantonamenti per perdite su crediti, scendendo a 501 milioni di dollari, grazie a un miglioramento della qualità del credito e alla vendita di alcuni prestiti. Questa cifra è risultata inferiore alla stima media di 610,3 milioni di dollari stabilita dagli analisti. Inoltre, la vendita di prestiti ha portato a un rilascio di riserve di 53 milioni di dollari.

Nonostante le incertezze economiche, la qualità del credito è rimasta stabile o in miglioramento, favorendo una minore necessità di accantonamenti nel settore. U.S. Bancorp ha riportato un utile rettificato di 1,11 dollari per azione, superando le previsioni di 1,07 dollari.

Tuttavia, le azioni della banca hanno subito una flessione del 3,7% nel premercato a seguito di una previsione di ricavi da interessi per il terzo trimestre che non ha soddisfatto le aspettative. I ricavi netti da interessi sono stati di 4,05 miliardi di dollari, al di sotto della previsione di 4,12 miliardi di dollari, con un margine di interesse netto calato a 2,66% rispetto al 2,67% dell’anno precedente. U.S. Bancorp stima un ricavo da interessi compreso tra 4,1 e 4,2 miliardi di dollari nel terzo trimestre, inferiore alle attese di 4,24 miliardi di dollari.