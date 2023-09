U POWER HY141GI-L HY141GI-L-Pantalone Gamma Happy Modello Crazy Grey Iron, Taglia Unica Uomo

Pantaloni cargo in TC elasticizzato con due ampie tasche laterali multifunzione, 2 tasche oblique, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e sicura chiusura in velcro. Imbottitura in poly-oxford sulle tasche laterali, elastico in vita, piping reflex sulla finta tasca laterale e sulla finta tasca posteriore. Rinforzo sulla schiena per una maggiore protezione della zona lombare. Ginocchio preformato per una maggiore facilità. Nastro rosso / reflex sul passante centrale posteriore. Tripla cucitura. Chiusura centrale con zip e bottone antigraffio. Taglio slim fit. COMPOSIZIONE: 64% Poliestere – 34% Cotone – 2% Elastan – Twill 245 gr / m2. EN ISO 13688: 2013.

Fuori produzione ‏ : ‎ NoDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 febbraio 2019Produttore ‏ : ‎ U-PowerASIN ‏ : ‎ B07L6KZJK1Numero modello articolo ‏ : ‎ HY141GI-LCategoria ‏ : ‎ Uomo

di cotone

Chiusura: Bottone

Lavaggio delle mani

Capri

31,90 €