Tzolis: l’esterno che può rivoluzionare l’Atalanta

JurJuric cerca un esterno in grado di offrire imprevedibilità e versatilità, considerando la possibile partenza di Ademola Lookman, nonostante l’arrivo di Kamaldeen Sulemana, per il quale si sta definendo un’intesa attorno ai 18 milioni, bonus inclusi. Secondo TuttoAtalanta.com, l’Atalanta ha mostrato interesse per Christos Tzolis, un 23enne greco del Club Brugge, che aveva già attirato l’attenzione della Juventus. Tzolis, con naturale piede destro, è abile nel dribbling e ha dimostrato di saper ricoprire il ruolo di esterno o seconda punta.

Nella stagione 2024/25, Tzolis ha collezionato 38 presenze in campionato, realizzando 16 gol e fornendo 9 assist in 2906 minuti di gioco, con statistiche che mostrano un rendimento di 0,50 gol ogni 90’, 0,77 contributo G/A a partita e una precisione del 51% nei tiri in porta. Il suo valore di mercato è stimato tra 28-30 milioni, ma potrebbe scendere a 25 milioni in caso di cessione di Lookman.

Cresciuto nel vivaio del PAOK, Tzolis ha giocato in Premier League, Eredivisie e 2. Bundesliga prima di trasferirsi a Brugge la scorsa estate, con un contratto che scade nel 2028. Le sue caratteristiche, come l’ampiezza e la capacità di giocare in situazioni di uno contro uno, lo rendono un jolly tattico adatto al 3-4-2-1, dove potrebbe rivelarsi utile per l’attacco atalantino. In nazionale greca, ha collezionato 24 presenze e 6 gol, testimoniando la sua competitività a livello internazionale.

Fonte: www.tuttoatalanta.com