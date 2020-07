Tutto vero. Mike Tyson torna sul ring a 54 anni. Il leggendario ex campione dei massimi sfiderà Roy Jones Jr in un exhibition match, sulla distanza degli otto round il prossimo 12 settembre a Los Angeles. Iron Mike aveva lasciato intravedere un suo ritorno qualche mese fa quando in un breve filmato postato sul suo profilo Instagram lo si vedeva durante una seduta d’allenamento con il suo coach. Alla fine del filmato si rivolgeva alla telecamera urlando: “I’m back”. Il suo ultimo incontro risale al 2005, quando venne sconfitto da Kevin McBride, la sesta sconfitta nei 58 incontri affrontati in carriera. Jones Jr. ha combattuto per l’ultima volta nel 2018. E’ stato lo stesso Tyson ad annunciarlo attraverso il suo sito ‘Legends Only League’: “Sarà fantastico”. A maggio s’era già parlato di un ritorno sulle scene di Tyson, contro lo storico rivale Evander Holyfield, per beneficenza.

Nei giorni scorsi Iron Mike aveva rifiutato un’offerta di 20 milioni per partecipare ad un incontro di boxe a mani nude, senza guantoni. Secondo il The Sun, David Feldman, promoter di questa disciplina, ha provato due volte a convincere il campione americano senza successo. Secondo l’entourage dell’ex campione, Tyson non è minimamente interessato a provare una nuova disciplina, ed è completamente concentrato sul suo ritorno alla boxe tradizionale.