Tyra rivela la presunta causa della morte di The Vivienne e la deride.

In passato, Tyra Sanchez e The Vivienne hanno avuto diversi screzi, ma dopo la tragica scomparsa di quest’ultima a soli 32 anni, Tyra ha scelto di deriderla pubblicamente su Twitter. Nonostante l’intervento di RuPaul, la situazione non è migliorata, poiché Tyra ha continuato a lanciarsi in commenti irriguardosi. Ha risposto a RuPaul in modo aggressivo e ha preso in giro la morte di The Vivienne, esponendo presunte cause e deridendola.

Tyra ha pubblicato post inopportuni che, nonostante possano essere interpretati come humor nero, sembrano più una manifestazione di rancore. Tra i contenuti condivisi, spicca un’immagine di un forno crematorio accompagnata dalla canzone “Girl On Fire” di Alicia Keys. Ha poi condiviso una foto di se stessa appoggiata a una lapide con l’epitaffio: “Qui giace colei che è venuta contro di me”. In un altro post, ha scritto: “Ce l’avete con me perché lei mi ha lanciato frecciatine e io gliele ho restituite? Pensava di avere la meglio, ma ora è lei ad essere finita”.

Tyra ha anche fatto riferimento alla presunta causa della morte in risposta a un utente, affermando che non era una consumatrice di droga, insinuando che invece lo fosse The Vivienne. Ha ironizzato sull’argomento dicendo: “Era AIDS o overdose? Tre lettere l’hanno portata al suo luogo di riposo finale… non mi capite”. I suoi tweet, pieni di sarcasmo e mancanza di rispetto, hanno suscitato indignazione tra i fan e seguaci, molti dei quali hanno trovato inaccettabile il comportamento di Tyra in un momento così doloroso. La situazione ha di fatto esacerbato le tensioni tra le due drag queen, mostrando quanto possa essere feroce la rivalità nel mondo dello spettacolo.

In conclusione, le azioni di Tyra Sanchez, che hanno preso la forma di attacchi gratuiti e derisione, riflettono non solo una profonda mancanza di rispetto nei confronti della memoria di The Vivienne ma anche un comportamento problematico nell’ambiente competitivo delle drag queen.