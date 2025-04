Tyra ironizza sulla morte di Jiggly Caliente e pubblica una strana lista

Tyra Sanchez ha nuovamente preso di mira la morte di una collega, stavolta Jiggly Caliente, in una storia su Instagram. Tyra ha creato una “Karma’s Hit List”, elencando i suoi nemici e segnando quelli colpiti dal karma. Jiggly, che ha perso una gamba prima di morire, è stata l’ultima ad essere aggiunta alla lista. Tra i nomi non contrassegnati ci sono quelli di World Of Wonder, la casa produttrice di Drag Race, e Latrice Royale, PhiPhi O’Hara, Raja e Monet X Change.

Altri nomi nella lista includono The Vivienne, morta per overdose, e Raven, derisa con l’osservazione che non diventerà mai nera nonostante l’abbronzante. Tyra ha anche fatto battute su Michelle Visage, prendendola in giro per aver ridotto il seno, e accusato Morgan McMichaels di non vincere mai. Ha deriso Tatianna per il suo peso e la depressione, mentre a Pandora Boxx ha scritto che deve condividere il marito per mantenerlo. Commenti simili sono stati rivolti a Shea Couleé, Jinx Monsoon e Naysha Lopez, quest’ultima soprannominata “Eliminaysha”.

Le sue dichiarazioni hanno suscitato indignazione, e RuPaul ha persino reagito in passato a simili commenti su The Vivienne. L’atteggiamento di Tyra suscita forti critiche e viene considerato da molti come inaccettabile nel contesto della comunità drag. RuPaul’s Drag Race e Drag Race Philippines stanno ricordando Jiggly Caliente.