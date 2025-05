Tyra Grant e la prima da ‘azzurra’ agli Internazionali di Roma

L’esordio di Tyra Caterina Grant agli Internazionali d’Italia 2025 è stato emotivo e significativo, poiché ha rappresentato per la prima volta l’Italia. Nonostante la sconfitta al primo turno contro la croata Antonia Ruzic (6-3, 3-6, 5-7), Grant, 17 anni e attualmente numero 335 del mondo, ha ricevuto un caloroso supporto dal pubblico del Foro Italico. La giovane tennista, che ha deciso di competere per la Nazionale azzurra anziché per gli Stati Uniti, ha suscitato l’affetto dei numerosissimi fan presenti.

Durante la partita, Grant ha mostrato talento e determinazione, iniziando bene con un break in apertura. Tuttavia, ha anche avvertito la pressione, specialmente al servizio. Nonostante le difficoltà, il tifo per lei è aumentato sempre più, e ogni punto guadagnato veniva accolto con applausi entusiasti. Anche nei momenti difficili, il pubblico si è unito per incoraggiarla, evidenziando l’intensità del tifo italiano.

Nel corso dell’incontro, Grant ha dimostrato di avere carattere e abilità, ma la stanchezza e l’inesperienza a quest’altezza del torneo si sono fatte sentire. Alla fine, dopo aver sprecato due match point, ha dovuto arrendersi, ma se n’è andata a testa alta, felice per il supporto ricevuto. Al termine della partita, ha dichiarato che l’esperienza è stata incredibile e che il sostegno del pubblico le ha dato forza. Questa serata, nonostante la sconfitta, rappresenta solo l’inizio della sua carriera nel tennis.