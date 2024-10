TYLER, THE CREATOR: concerto a Milano il 30 aprile [Info e Biglietti]

Tyler, The Creator ha annunciato un tour mondiale nel 2025 per promuovere il suo prossimo album “CHROMAKOPIA“, che sarà rilasciato lunedì 28 ottobre. Il tour, intitolato “CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR”, vedrà la partecipazione speciale di Lil Yachty e Paris Texas, e toccherà diverse località in Nord America, Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda durante tutto il 2025. Un evento unico e atteso nel tour sarà il concerto in Italia, previsto per il 30 aprile all’Unipol Forum di Milano.

Tyler, The Creator è un artista poliedrico, noto per le sue capacità di rapper, produttore, cantautore e stilista, e si prepara a presentare un nuovo progetto discografico che promette di spingere ancora oltre i confini e gli stili della musica e dell’arte. L’annuncio dell’album è stato anticipato da “ST. CHROMA”, un trailer introduttivo che ha sorpreso i fan.

I biglietti per il tour saranno messi in vendita giovedì 31 ottobre alle 10:00 ora locale in ogni mercato. Per quanto riguarda l’evento italiano, il concerto si svolgerà mercoledì 30 aprile 2025 ad Assago, Milano, presso l’Unipol Forum. I fan possono cliccare per acquistare i biglietti.

Tyler, The Creator continua a dimostrare la sua inarrestabile creatività e il suo desiderio di innovare, spingendo costantemente i limiti espressivi della musica contemporanea. Con l’attesa per il lancio di “CHROMAKOPIA” e l’annuncio di un tour accompagnato da artisti di spicco, il 2025 si prospetta un anno ricco di eventi imperdibili per i fan della musica. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono seguire Tyler sui suoi canali social ufficiali, inclusi Instagram e X (ex Twitter), dove verranno pubblicati aggiornamenti e dettagli relativi al tour e all’album.