Tyler, The Creator annuncia il suo attesissimo CHROMAKOPIA: IL TOUR MONDIALE 2025…

📣 Tyler, The Creator annuncia il suo attesissimo CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR 2025! 🌍🔥

📅 30 aprile 2025 | Milano, Unipol Forum

📌 Special guests: Lil Yachty + Paris Texas💥

🎫 Biglietti in vendita generale dalle 10.00 del 31 ottobre!

https://buff.ly/3C6Sf71