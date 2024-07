Tyler Posey svela un suo segreto: “Il primo uomo con cui sono stato”

Nella sua vita Tyler Posey non si è fatto mancare proprio nulla, ha fatto il modello, il cantante, l’attore di serie e di film, ma anche il creator su OF. Nel 2020 la star di Teen Wolf ha fatto un timido coming out rivelando di “amare tutti” senza troppe distinzioni.

“Il mio orientamento? Amo tutti, in passato sono stato con delle ragazze non cisgender e sono a mio agio con questo e con me stesso. Mi criticheranno? Non mi interessa affatto. Inoltre chi deride e discrimina le donne non cis deve vergognarsi. Ci sono migliaia di ragazze discriminate e derise e dopo aver letto di questi casi ho deciso di uscire allo scoperto e parlare, dopo tutta questa orrenda transfobia. Inoltre vorrei dare un esempio ai ragazzi: amate chi volete e non abbiate paura di dirlo come ho fatto io. C’è ancora troppo stigma su queste cose.

Nel 2021 invece Tyler Posey (che ha baciato Benjamin Mascolo di Benji e Fede) è stato un po’ più preciso e si è definito fluido: “Sto ancora scoprendo me stesso e il mio orientamento. In passato sono stato con tutti, senza distinzioni di genere. Ora sto con una ragazza queer e mi ha aiutato a comprendere che sono come lei. Anche io sono una persona queer e credo di essere fluido. Anzi, no, non credo, io sono un uomo fluido. Lo dico chiaro perché non mi va che i media dicano che sono indeciso o insicuro, io sono sicuro di essere fluido“.

Tyler Posey e il suo primo uomo.

L’attore americano ha da poco registrato un reality di MTV, Surreal Life: Villa of Secrets, in cui lui e gli altri vip chiusi in una villa hanno rivelato alcuni loro segreti. Tra le tante cose il 33enne ha svelato che il suo primo incontro con un uomo è stato un po’ particolare: “Certo che sono stato con uomini, il primo uomo era uno che lo faceva per lavoro, diciamo a pagamento“.