Il mese scorso Bella Thorne è sbarcata su OnlyFans e nelle prime 24 ore ha guadagnano la cifra monster di 1 milione di dollari. La notizia deve aver invogliato anche Tyler Posey, che ieri ha annunciato di aver aperto un profilo sul noto social.

La piattaforma ha dato subito il benvenuto all’attore americano: “Unitevi a noi nel dare un grande benvenuto all’attore, regista e musicista, Tyler Posey. La star di ‘Teen Wolf’ sta portando i suoi incredibili talenti e la sua straordinaria personalità su OnlyFans. Per avere un’idea della sua vita eccitante, uniscitevi al divertimento e venite a vedere il suo profilo“.

Please join us in giving a big OnlyFans welcome to Actor, Director & Musician, @tylergposey. The ‘Teen Wolf’ star is bringing his amazing talents and awesome personality to OnlyFans. For an insight into his exciting life, head over to join the fun at: https://t.co/GCxD2ocbCR pic.twitter.com/rM4Ndx5wR4

— OnlyFans (@OnlyFans) September 28, 2020